Ещё
Додон пообещал жёсткий отпор попыткам унионистов дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон пообещал жёсткий отпор попыткам унионистов дестабилизировать ситуацию в Молдавии 

Парламентская газета 7 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Президент Молдавии пообещал дать жёсткий отпор попыткам дестабилизации ситуации в стране. Выступая по итогам заседания Высшего совета безопасности, он заявил о планах сторонников объединения с Румынией провести с 24 по 27 марта массовые акции, сообщают республиканские СМИ.
«Согласно имеющейся у нас информации, те, кто прикрываются унионистско-патриотическими лозунгами, хотят приехать в Кишинёв с 24 по 27 марта, чтобы устроить здесь дестабилизацию. Мы не позволим этого. Тот, кто думает приехать в Молдову для этого, будет жёстко наказан», — сказал Игорь Додон.
Представители местных органов власти, которые ранее приняли декларацию в поддержку объединения Молдавии с Румынией, также не смогут избежать наказания, отметил президент.
Он сообщил, что обратится в ООН и Совет Европы, членом которых является и Молдавия с просьбой отреагировать на действия унионистов. Запрос, по словам Додона, будет отправлен в ближайшие дни.
На заседании Высшего совета безопасности 7 марта было принято заявление, осуждающее призывы к ликвидации молдавской государственности. Члены Совета предложат парламенту поправку к закону, которая предусматривает уголовную ответственность за призывы к ликвидации молдавской государственности.
На заседание не явились спикер парламента Андриан Канду, премьер-министр Павел Филип, а также министры обороны и внутренних дел, ранее выразившие несогласие с позицией главы молдавского государства.
Президент призвал компетентные органы быть готовыми к возможным массовым беспорядкам в конце марта.
Парламентская газета: последние новости
Назарбаев: страны Центральной Азии продолжат тесное сотрудничество с Россией и Китаем Экс-президент Киргизии Атамбаев может стать председателем СДПК В Казахстане запретили политическое движение беглого банкира Аблязова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России159
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям157
Атомные подлодки РФ дошли до США117
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле289
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео310
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение