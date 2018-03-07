Додон пообещал жёсткий отпор попыткам унионистов дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Президент Молдавии пообещал дать жёсткий отпор попыткам дестабилизации ситуации в стране. Выступая по итогам заседания Высшего совета безопасности, он заявил о планах сторонников объединения с Румынией провести с 24 по 27 марта массовые акции, сообщают республиканские СМИ.

«Согласно имеющейся у нас информации, те, кто прикрываются унионистско-патриотическими лозунгами, хотят приехать в Кишинёв с 24 по 27 марта, чтобы устроить здесь дестабилизацию. Мы не позволим этого. Тот, кто думает приехать в Молдову для этого, будет жёстко наказан», — сказал Игорь Додон

Представители местных органов власти, которые ранее приняли декларацию в поддержку объединения Молдавии с Румынией, также не смогут избежать наказания, отметил президент.

Он сообщил, что обратится в ООН Совет Европы , членом которых является и Молдавия с просьбой отреагировать на действия унионистов. Запрос, по словам Додона, будет отправлен в ближайшие дни.

На заседании Высшего совета безопасности 7 марта было принято заявление, осуждающее призывы к ликвидации молдавской государственности. Члены Совета предложат парламенту поправку к закону, которая предусматривает уголовную ответственность за призывы к ликвидации молдавской государственности.

На заседание не явились спикер парламента Андриан Канду , премьер-министр Павел Филип , а также министры обороны и внутренних дел, ранее выразившие несогласие с позицией главы молдавского государства.

Президент призвал компетентные органы быть готовыми к возможным массовым беспорядкам в конце марта.