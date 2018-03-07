В Молдавии рассказали о процессе возвращения оказавшейся в России бездомной жительницы Приднестровья

Советник президента Молдавии Максим Лебединский в разговоре с RT рассказал о том, как проходит процесс возвращения домой жительницы Приднестровья Татьяны Новикой, которая четыре года жила на улицах Москвы , пытаясь добиться восстановления украденных у неё документов. «Сейчас ей должны выдать внутренний российский паспорт. На его основе соответственно где-то в течение месяца-полутора она должна получить загранпаспорт Российской Федерации . После этого она сможет вернуться на родину в Республику Молдова и соответственно начать процедуру документации себя в качестве гражданина Республики Молдова. К сожалению, несмотря на то, что госпожа Новикова с 80-го года проживала на территории Республики Молдова, она никогда не просила признать и выдать ей гражданство Молдовы», — сказал Лебединский.

Он добавил, что Новикова ранее имела российское гражданство и российский паспорт, «на основе которого и выехала из Тирасполя на территорию Российской Федерации».

«Она должна получить законный документ, который позволит ей пересечь границу. После этого, когда вернётся домой в Тирасполь, мы сможем начать процедуру документации её в качестве гражданки Республики Молдова», — отметил он.