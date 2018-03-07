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В Молдавии рассказали о процессе возвращения оказавшейся в России бездомной жительницы Приднестровья
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В Молдавии рассказали о процессе возвращения оказавшейся в России бездомной жительницы Приднестровья 

RT на русском 7 марта 2018
Советник президента Молдавии Максим Лебединский в разговоре с RT рассказал о том, как проходит процесс возвращения домой жительницы Приднестровья Татьяны Новикой, которая четыре года жила на улицах Москвы, пытаясь добиться восстановления украденных у неё документов. «Сейчас ей должны выдать внутренний российский паспорт. На его основе соответственно где-то в течение месяца-полутора она должна получить загранпаспорт Российской Федерации. После этого она сможет вернуться на родину в Республику Молдова и соответственно начать процедуру документации себя в качестве гражданина Республики Молдова. К сожалению, несмотря на то, что госпожа Новикова с 80-го года проживала на территории Республики Молдова, она никогда не просила признать и выдать ей гражданство Молдовы», — сказал Лебединский.
Он добавил, что Новикова ранее имела российское гражданство и российский паспорт, «на основе которого и выехала из Тирасполя на территорию Российской Федерации».
«Она должна получить законный документ, который позволит ей пересечь границу. После этого, когда вернётся домой в Тирасполь, мы сможем начать процедуру документации её в качестве гражданки Республики Молдова», — отметил он.
Историю жительницы Приднестровья Татьяны Новиковой рассказала москвичка Наталья Чевалкова. Она обратила внимание на бездомную женщину в центре столицы, на Смоленской площади, и предложила ей ночлег. Новикова рассказала своей спасительнице, как оказалась на улице и почему не может вернуться домой. Судьбой женщины заинтересовался президент Молдавии Игорь Додон. В беседе с RT он пообещал помочь ей вернуться домой и при необходимости предоставить молдавское гражданство.
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