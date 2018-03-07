Россия и Белоруссия начали работу по урегулированию ситуации с белорусским молоком

Россия и Белоруссия разрабатывают дорожную карту по урегулированию ситуации с запретом на ввоз белорусской молочной продукции в РФ, сообщила RNS официальный представитель Минсельхоза Белоруссии Зинаида Берещенко.

«Результат переговоров 5 марта — работа над дорожной картой. Документ находится на стадии согласования», — заявила она RNS, не уточнив, какие пункты подразумевает дорожная карта.

5 марта Россельхознадзор перенес введение ограничений на поставки молока и ряда молочных продуктов из Белоруссии с 6 на 15 марта. 22 февраля Россельхознадзор сообщил, что с 26 февраля вводит ограничение на ввоз молока, а также молочных продуктов из Белоруссии. Позже Россельхознадзор перенес введение ограничений на поставку молока из Белоруссии на 6 марта.

В список запрета на ввоз попали молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.