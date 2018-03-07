Ещё
Россия и Белоруссия начали работу по урегулированию ситуации с белорусским молоком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Белоруссия начали работу по урегулированию ситуации с белорусским молоком 

Rambler News Service 7 марта 2018
Россия и Белоруссия разрабатывают дорожную карту по урегулированию ситуации с запретом на ввоз белорусской молочной продукции в РФ, сообщила RNS официальный представитель Минсельхоза Белоруссии Зинаида Берещенко.
«Результат переговоров 5 марта — работа над дорожной картой. Документ находится на стадии согласования», — заявила она RNS, не уточнив, какие пункты подразумевает дорожная карта.
5 марта Россельхознадзор перенес введение ограничений на поставки молока и ряда молочных продуктов из Белоруссии с 6 на 15 марта. 22 февраля Россельхознадзор сообщил, что с 26 февраля вводит ограничение на ввоз молока, а также молочных продуктов из Белоруссии. Позже Россельхознадзор перенес введение ограничений на поставку молока из Белоруссии на 6 марта.
В список запрета на ввоз попали молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.
Rambler News Service: последние новости
«Автотор» поставил в Белоруссию первую партию автомобилей Hyundai Santa Fe Premium и Elantra Россельхознадзор может разрешить ввоз белорусского молока в случае позитивных лабораторных тестов Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими производителями молока
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России161
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям160
Атомные подлодки РФ дошли до США117
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле290
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео309
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение