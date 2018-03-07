Президент Молдавии пожалуется в ООН на призывы Румынии к объединению

Об этом глава республики заявил после заседания Высшего совета безопасности (ВСБ) в среду.

"Обращусь с открытым письмом в ООН. Хочу узнать мнение партнеров по поводу подобных заявлений со стороны Румынии. Обе наши страны являются членами этой организации", — сказал президент.

По словам Додона, участники заседания выразили озабоченность проходящей в республике агитацией за вхождение в состав Румынии. «Большинство осудили акции ряда мэров и членов местных администраций, которые подписали декларацию, призывающую к ликвидации Молдавии. Это грубое нарушение конституции», — отметил президент. Он проинформировал, что члены ВСБ высказались за введение уголовной ответственности за подобные действия.

Призывы к объединению чаще всего делают политики Румынии, эта идея там находит поддержку почти 68% населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, идею объединения с Румынией поддерживает лишь около 21% жителей, предпочитает не реагировать на раздающиеся в Бухаресте и Кишиневе призывы.

На этот год унионисты запланировали широкий круг мероприятий, которыми хотят отметить столетнюю годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти «Сфатул Цэрий» (Совет Края) проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния вернула эту территорию СССР, который не признал ее аннексию. В Бухаресте считают, что территория современной Молдавии незаконно отошла к Советскому Союзу после подписания в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа.