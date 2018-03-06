Криптомиллионеры заинтересовались гражданством Белоруссии из-за налоговых льгот

Криптовалютные миллионеры начали интересоваться налоговым гражданством Белоруссии : причиной стал закон о регулировании оборота криптовалют на территории страны, который с 2023 года освободит от налогов доходы от операций с биткоинами и эфирами. Об этом заявил сооснователь компании «Алейников и Партнеры» Денис Алейников на международном форуме «КриптоСреда».

«В мире есть крупные держатели криптовалют, которые уже обращаются к нашим юристам и спрашивают, как получить налоговое резидентство в вашей стране. Понятно, что их интересует выйти в фиат под ноль. Но мы понимаем, что статус налогового резидента касается всех доходов лица. И если кто-то хочет с десятков тысяч или миллионов долларов не заплатить налог, то с остальных более мелких доходов данное лицо, являясь резидентом Республики Беларусь, все равно уплатит налог».

Денис Алейников

Алейников и партнеры

«В принципе, это бюджету уже интереснее, чем выискивать мелкие юридические лица, которые бы уплатили три копейки со своих криптодоходов».

Он отметил, что законодательно деятельность по майнингу не является в Белоруссии предпринимательством и не регулируется соответствующим образом. Это до определенного момента дает майнерам свободу деятельности. «Тонкая грань — когда твоя деятельность становится предпринимательской, когда у тебя ферма становится больше, чем колхоз „Красная заря“. Но сейчас мы над этой гранью работаем», — пояснил он.

В конце 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который разрешает физлицам торговать и владеть криптовалютами, а также выводить их в фиат. Кроме того, в стране легализуют майнинг.

Декрет разрешает свободное хождение криптовалют в Белоруссии, вносить их в декларации о доходах и доход от операций с «криптой» не требуется. Юрлицам декрет разрешил создавать собственные криптовалюты через национальный Парк высоких технологий (ПВТ) и совершать операции с токенами на биржах. При этом резиденты ПВТ смогут брать на работу иностранных граждан без разрешений, а учителям и сотрудникам компаний откроют безвизовый въезд.

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