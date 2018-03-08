В Узбекистане откроют бесплатные курсы русского языка для трудовых мигрантов

Ташкент, 8 марта / Синьхуа / — Агентство по внешней трудовой миграции организует в Узбекистане бесплатные курсы по обучению мигрантов русскому языку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства занятости и трудовых отношений.

Курсы будут открыты при центрах предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Россию . Основная цель — сократить нелегальную миграцию и создать для выходцев из Узбекистана благоприятные условия для работы.

В этом году Узбекистан намерен официально отправить в Россию свыше 50 тыс. трудовых мигрантов. —0—