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Лукашенко провел для Кабаевой мини-экскурсию и рассказал о сыновьях
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Лукашенко провел для Кабаевой мини-экскурсию и рассказал о сыновьях 

Мир24 6 марта 2018
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Легендарная спортсменка приехала в Минск на торжественное открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
Президент принял спортсменку в своем рабочем кабинете во Дворце Независимости. Устроил ей мини-экскурсию и рассказал о своих сыновьях. Особенно подробно остановился на спортивных увлечениях младшего Николая.
Также собеседники обсудили последние события в профессиональном спорте. Как сообщает пресс-служба главы Беларуси, разговор длился полтора часа.
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