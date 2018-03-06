Лукашенко провел для Кабаевой мини-экскурсию и рассказал о сыновьях

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой. Легендарная спортсменка приехала в Минск на торжественное открытие Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Президент принял спортсменку в своем рабочем кабинете во Дворце Независимости. Устроил ей мини-экскурсию и рассказал о своих сыновьях. Особенно подробно остановился на спортивных увлечениях младшего Николая.

Также собеседники обсудили последние события в профессиональном спорте. Как сообщает пресс-служба главы Беларуси, разговор длился полтора часа.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM