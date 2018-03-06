Александров: Узбекистан сделает вклад в гидроэнергетику Таджикистана 

Визит президента Мирзиёева можно назвать историческим, потому что до 2017 года отношения между двумя республиками были непростые, отметил эксперт.
Александров\: визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан будет интересным"Накопились проблемы в сфере делимитации границ, жесткого пограничного режима, принадлежности общей инфраструктуры.
Один из важнейших вопросов, который омрачал отношения двух стран, вопрос о дележе водных ресурсов — это тематика строительства крупной гидроэлектростанции на территории Таджикистана", — сказал Дмитрий Александров Sputnik Таджикистан.
Он подчеркнул, что для Таджикистана вода — это важный энергетический ресурс, а Узбекистану она нужна для сельского хозяйства.
Сейчас для Узбекистана отношения с Таджикистаном являются приоритетом, поэтому визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан ожидается весьма плодотворным и интересным.
К числу вопросов, которые, возможно, будут решены в ходе этого визита, эксперт отнес договоренности о пересечении границы, отмену визового режима, демаркацию границ.
Кроме того, эксперт прогнозирует, что Узбекистан совершит определенные финансовые вложения в гидроэнергетическую инфраструктуру Таджикистана.