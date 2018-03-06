Новак: соглашение о ЗСТ с Ираном планируется в мае

"В рамках расширения инвестиционного сотрудничества ставится задача заключения временного соглашения, ведущего к формированию зоны свободной торговли Ирана и Евразийского экономического союза. Работа над ним находится в продвинутой стадии, и мы надеемся, что в мае этот документ будет подписан", — отметил Новак сегодня по итогам расширенного заседания комиссии.

Он также сообщил, что министерства сельского хозяйства России и Ирана предварительно согласовали меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок.

"Вчера Минсельхозам наших стран удалось предварительно согласовать меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок", — пояснил Новак.

В ходе предстоящего в конце марта визита президента Ирана Хасана Рухани в Москву может быть подписано свыше 10 документов, сообщил ранее «Вести. Экономика» чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи

Соглашения планируется подписать по программе «Нефть в обмен на товары и услуги».

Половину стоимости нефти из Ирана планируется оплачивать деньгами, а половину — товарами на сумму до $45 млрд в год.

Иранской стороне программа позволит расширить поставки нефти, которая далее могла бы отправляться в самых различных направлениях, в том числе в страны Средиземноморья, куда путь с территории Ирана существенно ближе. Тогда как для российской стороны реализация этой программы помогла бы нарастить, в частности, экспорт промышленного оборудования для того же нефтегазового сектора и железнодорожного транспорта вкупе с автобусами, грузовиками, самолетами.