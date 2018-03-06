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Новак: соглашение о ЗСТ с Ираном планируется в мае
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Новак: соглашение о ЗСТ с Ираном планируется в мае 

Вести Экономика 6 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 марта — «Вести. Экономика». Иран и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) могут в мае 2018 г. подписать соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), заявил министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак.
"В рамках расширения инвестиционного сотрудничества ставится задача заключения временного соглашения, ведущего к формированию зоны свободной торговли Ирана и Евразийского экономического союза. Работа над ним находится в продвинутой стадии, и мы надеемся, что в мае этот документ будет подписан", — отметил Новак сегодня по итогам расширенного заседания комиссии.
Он также сообщил, что министерства сельского хозяйства России и Ирана предварительно согласовали меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок.
"Вчера Минсельхозам наших стран удалось предварительно согласовать меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок", — пояснил Новак.
В ходе предстоящего в конце марта визита президента Ирана Хасана Рухани в Москву может быть подписано свыше 10 документов, сообщил ранее «Вести. Экономика» чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.
Соглашения планируется подписать по программе «Нефть в обмен на товары и услуги».
Половину стоимости нефти из Ирана планируется оплачивать деньгами, а половину — товарами на сумму до $45 млрд в год.
Иранской стороне программа позволит расширить поставки нефти, которая далее могла бы отправляться в самых различных направлениях, в том числе в страны Средиземноморья, куда путь с территории Ирана существенно ближе. Тогда как для российской стороны реализация этой программы помогла бы нарастить, в частности, экспорт промышленного оборудования для того же нефтегазового сектора и железнодорожного транспорта вкупе с автобусами, грузовиками, самолетами.
В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Молдавия имеет статус наблюдателя в ЕАЭС (с 14 апреля 2017 г.), договор о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом подписан 29 мая 2015 г.
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