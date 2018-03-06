Жээнбеков: Россия является главным союзником Киргизии

"Россия является нашим стратегическим партнером и самым главным союзником", — сказал он. По его словам, киргизская сторона планирует и в дальнейшем «развивать эти отношения [с Россией]».

Президент напомнил, что Москва и Бишкек являются участниками Евразийского экономического союза , в рамках которого укрепляют экономическое партнерство. «Идут большие сдвиги в этом направлении, мы должны увеличивать товарооборот», — считает глава государства.

"Россия также является для нас военно-политическим союзником", — подчеркнул Жээнбеков. Отношения с РФ, уверен он, развиваются достаточно успешно. Глава государства заверил, что недавно удалось договориться с российской стороной о взаимодействии в налоговой сфере, чтобы было легче отслеживать пересекающие границы грузы.