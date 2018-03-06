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Жээнбеков: Россия является главным союзником Киргизии
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Жээнбеков: Россия является главным союзником Киргизии 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
БИШКЕК, 6 марта. /ТАСС/. Киргизия намерена расширять и укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Об этом заявил во вторник в Бишкеке глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с руководителями СМИ страны.
"Россия является нашим стратегическим партнером и самым главным союзником", — сказал он. По его словам, киргизская сторона планирует и в дальнейшем «развивать эти отношения [с Россией]».
Президент напомнил, что Москва и Бишкек являются участниками Евразийского экономического союза, в рамках которого укрепляют экономическое партнерство. «Идут большие сдвиги в этом направлении, мы должны увеличивать товарооборот», — считает глава государства.
"Россия также является для нас военно-политическим союзником", — подчеркнул Жээнбеков. Отношения с РФ, уверен он, развиваются достаточно успешно. Глава государства заверил, что недавно удалось договориться с российской стороной о взаимодействии в налоговой сфере, чтобы было легче отслеживать пересекающие границы грузы.
Бишкек не собирается отказываться от сотрудничества с другими странами, продолжил президент. Он добавил, что Киргизия продолжит развивать партнерство с Японией, Турцией, США и другими странами.
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