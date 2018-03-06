Глава Киргизии: решение о новой военной базе РФ в республике должно приниматься Москвой

БИШКЕК , 6 марта. / ТАСС /. Вопрос о создании на юге Киргизии еще одной российской военной базы будет решаться Россией . Об этом заявил во вторник в Бишкеке во время встречи с представителями СМИ республики ее президент Сооронбай Жээнбеков

"Этот вопрос поднимался еще до меня. Знаю, что он ставился, но решение по нему Россия еще не приняла", — сказал он.

По его словам, существующая ныне в киргизском городе Кант военная база России «прикрывает воздушное пространство» Киргизии.

"Но я знаю, что авиабазу в Канте Россия уже укрепила", — заявил президент.

Осенью 2017 года в СМИ появились заявления премьер-министра Киргизии Сапара Исакова о том, что Москва и Бишкек на уровне профильных ведомств ведут переговоры о размещении в Киргизии второй военной базы. При этом, по словам киргизского премьера, окончательного решения по этому вопросу нет.