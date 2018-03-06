Глава Киргизии: решение о новой военной базе РФ в республике должно приниматься Москвой 

БИШКЕК, 6 марта. /ТАСС/. Вопрос о создании на юге Киргизии еще одной российской военной базы будет решаться Россией. Об этом заявил во вторник в Бишкеке во время встречи с представителями СМИ республики ее президент Сооронбай Жээнбеков.
"Этот вопрос поднимался еще до меня. Знаю, что он ставился, но решение по нему Россия еще не приняла", — сказал он.
По его словам, существующая ныне в киргизском городе Кант военная база России «прикрывает воздушное пространство» Киргизии.
"Но я знаю, что авиабазу в Канте Россия уже укрепила", — заявил президент.
Осенью 2017 года в СМИ появились заявления премьер-министра Киргизии Сапара Исакова о том, что Москва и Бишкек на уровне профильных ведомств ведут переговоры о размещении в Киргизии второй военной базы. При этом, по словам киргизского премьера, окончательного решения по этому вопросу нет.
В декабре статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что уже имеющейся российской военной базы в Канте вполне достаточно для ответа на существующие в регионе угрозы.