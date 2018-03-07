Ещё
Сенатор рассказал о достижениях Союзного государства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор рассказал о достижениях Союзного государства 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: Российская Газета
Анализировать договор о создании Союзного государства Белоруссии и РФ следует с учетом проблем в экономике, полагает глава комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики, белорусский сенатор Сергей Рахманов.
Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что договор о создании Союзного государства нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению в него поправок. Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также высказывал предположение, что договор может претерпеть изменения. Позже госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Беларусь и Россия обсудят необходимость поправок в договор о создании СГ после сравнительного анализа законодательства двух стран. Такой анализ должен быть подготовлен в 2018 году.
"Фактически из серьезных достижений, которые мы имеем (в Союзном государстве — ред.), — только обеспечение более-менее равных прав граждан Беларуси и России… Также есть определенные успехи в координации внешней политики. А что касается экономики, здесь у нас проблем остается много. Каждый месяц что-то происходит, последнее — по поставкам нашей молочной продукции на российский рынок. До этого не раз возникало непонимание и по другим экономическим вопросам… Их все надо решать, и с учетом этого проводить анализ союзного договора", — сказал Рахманов РИА Новости.
По мнению сенатора, это нужно для того, «чтобы не было так, что каждый раз, когда возникают какие-то проблемы… бремя их решения ложилось на высшее руководство двух стран».
"Плюс ко всему, по-видимому, придется какие-то дополнительные меры принимать, потому что дело не только в самом договоре — он носит достаточно общий характер. Нам необходимо обеспечить достаточную правоприменительную практику, это поможет оперативно подключаться и снимать наиболее важные вопросы", — сказал глава парламентской комиссии.
Рахманов напомнил, что ранее белорусская и российская стороны договорились провести сравнительный анализ законодательств, чтобы решить, будут ли вноситься какие-то поправки в союзный договор. Парламентская группа уже приступила к мониторингу исполнения положений договора, депутаты и сенаторы готовят свои предложения.
Эта тема будет обсуждаться на ближайших плановых встречах парламентариев двух стран, а также станет одной из основных на V Форуме регионов, который пройдет в сентябре в Могилеве. Форум будет посвящен приоритетным направлениям регионального сотрудничества.
Российская Газета: последние новости
Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу В США Украину назвали "декларативно прозападной"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России161
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям160
Атомные подлодки РФ дошли до США117
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле290
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео309
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение