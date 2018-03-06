Армения и Казахстан намерены развивать сотрудничество

Новая страница в сотрудничестве Астаны Еревана . Чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан Армении Тимур Уразаев во время телемоста оценил отношения между странами в условиях конституционных реформ в Армении, сообщает «МИР 24».

«В новых конституционных условиях, я уверен, что и правительство Армении, и глава государства, как минимум, будут поддерживать очень устойчивый партнерский курс двусторонних отношений на интеграцию и сотрудничество», — подчеркнул Уразаев.

Участники телемоста также обсудили новую книгу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». По общему мнению, главная идея этого исторического труда — создание социального государства, которое отличается стабильностью и безопасностью.

В книге президента Казахстана описан путь страны, который она прошла за 26 лет независимости.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM