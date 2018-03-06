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Армения и Казахстан намерены развивать сотрудничество
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Армения и Казахстан намерены развивать сотрудничество 

Мир24 6 марта 2018
Новая страница в сотрудничестве Астаны и Еревана. Чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в Армении Тимур Уразаев во время телемоста оценил отношения между странами в условиях конституционных реформ в Армении, сообщает «МИР 24».
«В новых конституционных условиях, я уверен, что и правительство Армении, и глава государства, как минимум, будут поддерживать очень устойчивый партнерский курс двусторонних отношений на интеграцию и сотрудничество», — подчеркнул Уразаев.
Участники телемоста также обсудили новую книгу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Эра независимости». По общему мнению, главная идея этого исторического труда — создание социального государства, которое отличается стабильностью и безопасностью.
В книге президента Казахстана описан путь страны, который она прошла за 26 лет независимости.
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