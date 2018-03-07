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Назарбаев прокомментировал пять новых социальных инициатив
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Назарбаев прокомментировал пять новых социальных инициатив 

Мир24 7 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент Нурсултан Назарбаев прокомментировал пять новых социальных инициатив, с которыми выступил на этой неделе. Они предусматривают снижение ставки по ипотеке до 7%, уменьшение налогов, улучшение условий образования, а также газификацию республики, сообщает «МИР 24».
«К таким мерам надо готовиться. Для этого надо иметь средства. Возможности должны дозреть. Не сразу мы к этому подошли. Вот эти пять инициатив — долго обсуждалось, просчитывалось, каждая. Реально — не реально. Я стараюсь ничего нереального не предлагать. Сказал — надо сделать. Лучше не говори. Говори, тогда, когда созреют обстоятельства», — сказал президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
О запуске новой социальной программы Нурсултан Назарбаев рассказал в понедельник, 5 марта, на совместном заседании казахстанского парламента.
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