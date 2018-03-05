Новый министр спорта и туризма появился в Беларуси. Им стал Сергей Ковальчук, который раньше работал в Службе безопасности президента, сообщает телеканал «МИР 24».
«Главное в спорте — это дело. Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное — там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых. Все кричат «дай зарплату». Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе. Занимайся. Давай результат», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Президент потребовал от нового министра выстроить работу спортивных федераций и развивать массовый спорт.
Большие задачи предстоит решать и новому послу Беларуси в Узбекистане Леониду Мариничу — увеличить товарооборот и обновить торгово-экономические связи.
Сегодня Александр Лукашенко также назначил новых руководителей районных исполкомов в регионах Беларуси.
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