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Белорусы выбирают для отдыха Турцию, Египет и Болгарию
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Белорусы выбирают для отдыха Турцию, Египет и Болгарию 

Мир24 3 марта 2018
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал на своем сайте о туризме в республике. Согласно документу, чаще всего в прошлом году граждане отдыхали в Турции, Египте и Болгарии.
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