Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

"Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года. Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом", — говорится в сообщении. Официальная церемония подписания Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) состоялась в Нью-Йорке 2 марта, в день празднования 26-й годовщины вступления республики в ООН . Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

"Это стало возможным, благодаря историческим решениям президента Нурсултана Назарбаева, в частности по закрытию второго крупнейшего ядерного полигона на планете и отказу от ядерного наследия холодной войны. Обретение страной безъядерного статуса было не случайным решением, а выверенным и продуманным шагом ответственного государства, познавшем на себе ужасы ядерных испытаний и продолжающем уже в третьем поколении испытывать тяжелейшие последствия от их проведения", — пояснили в МИД. Как отметили в МИД , основные положения договора отвечают принципиальной позиции Казахстана, "который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения".

Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Ранее ДЗЯО подписали 56 государств, пять из которых — ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом этого договора. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.