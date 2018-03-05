Соединения ЦВО в Сибири посетила военная делегация из Узбекистана

В частности, гости из Узбекистана встретились с командующим 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном , который ознакомил их с работой территориального центра управления.

Военная делегация вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым завершила рабочую поездку в соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Сибири.

Гости из Узбекистана встретились с командующим 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном, который ознакомил их с работой территориального центра управления.

Затем Баходир Курбанов и сопровождающие его лица побывали на запасном командном пункте соединения ПВО Центрального военного округа.

После отъезда из Новосибирска офицеры Узбекистана посетили военный полигон Юргинский ( Кемеровская область ), где присутствовали на занятиях с разведывательными подразделениями по прохождению полосы психологической подготовки.