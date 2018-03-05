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Соединения ЦВО в Сибири посетила военная делегация из Узбекистана
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Соединения ЦВО в Сибири посетила военная делегация из Узбекистана 

ТК «Звезда» 5 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В частности, гости из Узбекистана встретились с командующим 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном, который ознакомил их с работой территориального центра управления.
Военная делегация вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым завершила рабочую поездку в соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Сибири.
Гости из Узбекистана встретились с командующим 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном, который ознакомил их с работой территориального центра управления.
Затем Баходир Курбанов и сопровождающие его лица побывали на запасном командном пункте соединения ПВО Центрального военного округа.
После отъезда из Новосибирска офицеры Узбекистана посетили военный полигон Юргинский (Кемеровская область), где присутствовали на занятиях с разведывательными подразделениями по прохождению полосы психологической подготовки.
Сегодня делегация вооруженных сил Республики Узбекистан убыла в штаб Центрального военного округа в город Екатеринбург, где завершит свою работу.
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