Женщины в Туркмении получат на 8 Марта по $11

Женщины Туркмении получат от президента по $11 на 8 Марта

Женщинам Туркменистана в честь Международного дня 8-ое марта вручат по 40 манатов ($11 по официальному курсу) от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова , сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

В соответствии с распоряжением, подписанным главой государства, денежные подарки в размере 40 манатов получат женщины страны, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности.

Президентские 40 манатов вручат женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, и слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет.

Президентское распоряжение, также, охватывает студенток, школьниц и воспитанниц детских дошкольных учреждений.

Документ предписывает дарить денежные подарки в честь 8-го марта в торжественной обстановке.