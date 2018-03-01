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Женщины в Туркмении получат на 8 Марта по $11
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Женщины Туркмении получат от президента по $11 на 8 Марта 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Женщинам Туркменистана в честь Международного дня 8-ое марта вручат по 40 манатов ($11 по официальному курсу) от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
В соответствии с распоряжением, подписанным главой государства, денежные подарки в размере 40 манатов получат женщины страны, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности.
Президентские 40 манатов вручат женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, и слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет.
Президентское распоряжение, также, охватывает студенток, школьниц и воспитанниц детских дошкольных учреждений.
Документ предписывает дарить денежные подарки в честь 8-го марта в торжественной обстановке.
Традиция, дарить женщинам страны на праздник 8-ое марта по 40 манатов от имени главы государства, был заложена в эпоху правления первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. На эту сумму в Туркменистане можно купить отрез штапеля на летнее платье.
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