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Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
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Назарбаев требует новых ограничений для русского языка 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром информации и коммуникаций республики Дауреном Абаевым заявил о необходимости перевода деятельности парламента и правительства на казахский язык.
>> Назарбаев высказался по поводу перехода на латиницу
«Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода», — приводятся слова Назарбаева на сайте президента Казахстана.
Отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, Назарбаев поручил изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.
Напомним, 20 февраля Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала переход Казахстана на латиницу.
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 Ещё 10 источников 
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