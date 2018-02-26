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Историки из более чем 10 стран приедут в Брянск на форум «Великая Победа»
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Историки из более чем 10 стран приедут в Брянск на форум «Великая Победа» 

ТАСС 26 февраля 2018
Фото: Брянск Today
БРЯНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Брянск станет местом проведения международного форума «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», который пройдет в апреле. Форум посетят исследователи войны, историки из более чем десяти стран бывшего Советского Союза, сообщили ТАСС в правительстве Брянской области в понедельник.
"На форум, посвященный Великой Отечественной войне, в Брянск приедут участники из более чем десяти стран бывшего Советского Союза. На заседаниях форума пройдет дискуссия о значении Великой Отечественной войны в современной истории", — рассказали в правительстве.
Среди стран-участниц форума заявлены Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и ряд других. Помимо историков и исследователей участие в форуме примут также ветераны, представители молодежных организаций, руководители органов власти из стран-участниц. Всего организаторы ожидают более 200 участников.
В правительстве отметили, что Брянскую область выбрали местом проведения форума из-за того, что в 2018 году будет отмечаться 75-я годовщина освобождения региона от фашистских захватчиков, а партизанское движение на территории региона в годы войны внесло ощутимый вклад в разгром врага. В рамках форума пройдет пленарное заседание, будут работать тематические сессии, в Брянске также откроется выставка архивных материалов об истории партизанского движения, которую подготовит Российский государственный архив социально-политической истории.
Форум «Великая Победа» проводится с 2010 года по инициативе общественных патриотических организаций при поддержке администрации президента РФ. В 2016 году хозяйкой форума была Белоруссия, в 2017 году он проходил в Казахстане. В 2018 году форум проведут в Брянске, с 23 по 25 апреля. С российской стороны организаторами выступили Институт евразийских исследований и политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
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