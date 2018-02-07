Ради президента Таджикистана изменят выборы

Ради президента Таджикистана и его сына изменят выборы

Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в законы о президентских и парламентских выборах, которые позволят действующему президенту Эмомали Рахмону в 2020 году баллотироваться на третий срок, а его сыну — участвовать в выборах. Об этом сообщает «Азия-Плюс».

Для Рахмона, который правит страной с 1992 года, сделали специальное исключение. Теперь лично ему разрешено избираться неограниченное число раз. «Ограничения, предусмотренные в части четвертой данной статьи (часть четвертая статьи 65 ограничивает право человека баллотироваться в президенты более двух раз — прим. »Ленты.ру» ), не распространяются на Основателя мира и национального единства — Лидера нации. Правовой статус и полномочия Основателя мира и национального единства — Лидера нации определяет конституционный закон», — говорится в поправке.

Согласно еще одному одобренному изменению, возрастной ценз для кандидатов в президенты и сенаторы снизится с 35 до 30 лет. Таким образом сын главы государства Рустам Эмомали , которому в 2020-м исполнится 33 года, сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. Сейчас он занимает пост мэра Душанбе.

Среди других поправок: запрет для иностранных государств, организаций и граждан финансировать президентские выборы в Таджикистане и ограничение возможности задержать или арестовать официально зарегистрированного кандидата в президенты.

Поправки в законы внесены для приведения их в соответствие с изменениями в Конституции страны, которые были приняты 22 мая 2016 года на всенародном референдуме.

14 ноября 2016 года Эмомали Рахмон присвоил себе титул «Основоположник национального мира согласия — Лидер нации». В конце того же года депутаты наделилиего статусами «Лидер нации» и «Основатель мира».