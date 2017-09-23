Премьер Канады заявил о возможности поставок летального оружия Украине

Канада рассматривает вопрос поставок Украине летального оружия. Об этом рассказал канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время пресс-конференции в Торонто после встречи с украинским президентом Петром Порошенко , которая состоялась в пятницу, 22 сентября, передает ТАСС

Он отметил, что Канада продолжает рассматривать вопрос внесения Украины в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. «Должны быть соблюдены определенные условия для включения в этот список, но мы работаем над этим», — указал Трюдо.

Канадский премьер добавил, что Канада продолжит помогать Украине «защищать свой суверенитет». Кроме того, он заявил, что до марта 2019 года была продлена миссия 200 канадских военных инструкторов на Украине, которые занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворовском полигоне в Львовской области.