На Западной Украине фальшивые доллары печатали на полиграфкомбинате

В Тернопольской области на западе страны Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла деятельность группировки, которая печатала доллары на одном из полиграфических комбинатов. Об этом в пятницу, 14 июля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

«Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины. Подделки содержали немало общеизвестных защитных элементов, которые видны даже под ультрафиолетовым светом», — отмечается в пресс-релизе.

По предварительной оценке за время своей деятельности группировка успела пустить в оборот денежных средств на сумму более чем шесть миллионов долларов.

В мае Генеральная прокуратура Украины информировала, что в Запорожской области заключенные одной из колоний в течение нескольких лет печатали фальшивые доллары и рубли с разрешения руководства исправительного учреждения. «В указанный период времени было изготовлено не менее 3,5 миллионов российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру» )», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в колонии были обнаружены тайники для «хранения оборудования, приспособленного для изготовления и употребления наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ.