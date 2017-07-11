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Порошенко увидел поражение Кремля в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС
Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 июля.
«Соглашение было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против этого, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», — заявил глава государства.
Он добавил, что 12 июля во время саммита Украина-ЕС в Киеве будут обсуждаться детали предстоящего партнерства.
Ранее во вторник сообщалось, что Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной. Документ вступит в силу с 1 сентября.
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