Порошенко увидел поражение Кремля в соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС



Президент Украины Петр Порошенко назвал «поражением Кремля» соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом он написал в Facebook во вторник, 11 июля.

«Соглашение было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против этого, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», — заявил глава государства.



Он добавил, что 12 июля во время саммита Украина-ЕС в Киеве будут обсуждаться детали предстоящего партнерства.

