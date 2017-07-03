Спикер Рады: Армия Украины станет одной из самых мощных в Европе

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заверил, что в скором времени украинские вооруженные силы станут «одними из сильнейших в Европе» и будут «щитом для НАТО ». «Украинская армия становится одной из самых мощных армий в регионе и, без сомнения, украинская армия в ближайшее время станет одной из самых мощных в Европе», - заявил Парубий, выступая на заседании Рады в связи с 20-й годовщиной подписания хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, передает УНИАН.

Парубий также заявил, что украинская армия станет, как он выразился, «щитом защиты всего мира, щитом для НАТО и наших натовских союзников».

Ранее Парубий заявил, что украинскому флоту больше 1 тыс. лет и выразил уверенность, что этот ВМС страны вскоре «вернут» Крым Украине и «восстановят украинские военно-морские базы на полуострове».