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Спикер Рады: Армия Украины станет одной из самых мощных в Европе
Председатель Верховной рады Андрей Парубий заверил, что в скором времени украинские вооруженные силы станут «одними из сильнейших в Европе» и будут «щитом для НАТО». «Украинская армия становится одной из самых мощных армий в регионе и, без сомнения, украинская армия в ближайшее время станет одной из самых мощных в Европе», - заявил Парубий, выступая на заседании Рады в связи с 20-й годовщиной подписания хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, передает УНИАН.
Парубий также заявил, что украинская армия станет, как он выразился, «щитом защиты всего мира, щитом для НАТО и наших натовских союзников».
Ранее Парубий заявил, что украинскому флоту больше 1 тыс. лет и выразил уверенность, что этот ВМС страны вскоре «вернут» Крым Украине и «восстановят украинские военно-морские базы на полуострове».
Что касается силы украинской армии, то о ней ранее неоднократно высказывался и президент Украины Петр Порошенко. Примечательно, что с каждым новым заявлением политика эта «мощь» неуклонно снижалась: В декабре 2016 года Порошенко называл ВСУ сильнейшими в Европе, в 2015 году ставил их в первую пятерку на континенте, а в апреле 2017 года отвел им лишь восьмое место.
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