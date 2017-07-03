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Митя Фомин попал в базу данных «Миротворца» после слов о Крыме
Российский певец Митя Фомин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».
Ранее российский певец Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest, проходившего во Львове, сообщил, что выступает на Украине с концертами, несмотря на посещение Крыма.
Корреспондентка предположила, что СБУ ещё не знает о посещении им Крыма, и поинтересовалась, считает ли певец полуостров частью России.
«По факту это российская территория», — пояснил артист.
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