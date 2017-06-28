Киев пригрозил России украинскими гастарбайтерами

В Киеве заявили, что украинские граждане, проживающие в России, «однажды возьмут оружие и совершат подвиг ради своей родины». С таким заявлением выступил советник руководителя министерства внутренних дел Украины Илья Кива . Своё заявление чиновник сделал в эфире телеканала «112 Украина»

«На сегодняшний день слишком много украинцев проживает и хорошо интегрированы в российское общество. Каждый из них рано или поздно проснется патриотом, возьмет оружие и совершит тот подвиг ради своей родины», – заявил Кива.

Кива добавил, что своими действиями украинские гастарбайтеры смогут «дестабилизировать обстановку в России», «изменить их строй» и «навести порядок». Илья Кива принимал активное участие в массовых акциях протеста зимой 2013-2014 года, приведших к государственному перевороту в Киеве. Кроме того, сотрудник министерства принимал участие в боевых действиях в рамках так называемой антитеррористической операции на востоке Украины. Кива также является одним из основателей сайта «Миротворец», создающий архив с личными данными «предателей Родины», куда заносят информацию об ополченцах самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), журналистах и артистах, не поддерживающих политический курс нынешних украинских властей.