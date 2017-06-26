Украина может распасться к 2019 году. Такой сценарий ожидает страну, если украинские власти откажутся от досрочных парламентских и президентских выборов. С таким заявлением выступила Юлия Тимошенко . Слова главы фракции «Батькивщина» передаёт портал «Обозреватель»

«Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей. Они, так называемое большинство в составе БПП, «Народного фронта», Радикальной партии и Оппозиционного блока, говорят, что внеочередные выборы - это смерть для государства. Якобы из-за выборов в парламент зайдет «пятая колонна» Кремля. Должна вам сказать: то, что делает это так называемое большинство из украинцев, - это не жизнь», - заявила Тимошенко.