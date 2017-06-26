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Тимошенко назвала возможный срок "развала" Украины
Украина может распасться к 2019 году. Такой сценарий ожидает страну, если украинские власти откажутся от досрочных парламентских и президентских выборов. С таким заявлением выступила Юлия Тимошенко. Слова главы фракции «Батькивщина» передаёт портал «Обозреватель».
«Если не провести внеочередные выборы парламента и президента, боюсь, что до 2019 года от Украины не останется и костей. Они, так называемое большинство в составе БПП, «Народного фронта», Радикальной партии и Оппозиционного блока, говорят, что внеочередные выборы - это смерть для государства. Якобы из-за выборов в парламент зайдет «пятая колонна» Кремля. Должна вам сказать: то, что делает это так называемое большинство из украинцев, - это не жизнь», - заявила Тимошенко.
Тимошенко добавила, что без перевыборов Украину захлестнут массовые акции протеста в связи с «античеловеческими» пенсионной и медицинской реформами и попытками узаконить продажу сельскохозяйственной земли. Глава фракции отметила, что, по её впечатлениям, киевские власти намерены оставить на Украине «не более 10 миллионов граждан». 22 июня бывший глава Украины Леонид Кучма заявил, что страна превратилась в «сырьевой придаток». По данным социологических опросов, 85% украинцев считают, что Украина находится в состоянии хаоса.
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