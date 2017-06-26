Посла Украины вызвали в МИД Белоруссии

Посол Украины в Минске Игорь Кизим вызван в МИД Белоруссии в связи с появившимися в СМИ «тенденциозными высказываниями» в отношении учений «Славянское братство-2017», сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. В МИД Кизиму указали, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Минском и Киевом, а также «являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Белоруссии в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ ».

Напомним, совместное учение ВДВ России, Сил специальных операций Белоруссии и специального назначения Сербии прошло с 6 по 14 июня на белорусском полигоне Брестский. В нем участвовали более 1 тыс. военнослужащих трех стран и 150 единиц российской и белорусской техники.