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Под Киевом в ДТП погиб депутат городского облсовета
Три человека погибли, среди них — депутат Киевского областного совета Борис Панченко, в ДТП под Киевом, сообщил глава Киевской областной госадминистрации Александр Горган.
"Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 года рождения. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте в село Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей", — написал Горган на своей странице в Facebook в субботу.
По его словам, в ДТП погибли три человека и один пострадал.
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