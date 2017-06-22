Украина заявила о появлении в Донбассе российского спецназа

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что на территорию Донбасса вошло подразделение российского спецназа из города Тольятти. Об этом сообщает пресс-центр штаба украинской операции на своей странице в Facebook

Украинские военные утверждают, что после появления «спецназовцев» активизировались атаки на позиции Киева.

В пресс-центре подчеркнули, что позиции ВСУ в районе населенного пункта Каменка «продолжают оставаться одной из самых горячих точек».

«За последнюю неделю противник существенно активизировался. Вечером и ночью наши позиции подвергаются обстрелам из ствольной артиллерии, танков, минометов, крупнокалиберных пулеметов», - заявили украинские военные.

По их мнению, в рядах ополченцев «в последнее время стало больше соответствующих специалистов». «Если раньше обстрелы были хаотичными, то сейчас бьют более прицельно», - заявили в ВСУ.