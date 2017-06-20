Максакова освоилась в киевском бомонде

Мария Максакова пришла в себя после гибели мужа и возвращается к привычному образу жизни.

Недавно артистка выступила на концерте духовной музыки в Киевской православной богословской академии. А затем стала одной из самых эффектных дам на международной арт-выставке.

В Киеве открылась выставка «Хрупкое стояние», в рамках которой публике представлены работы десяти самых известных деятелей современного искусства, начиная с Марины Абрамович Дэмиена Херста и заканчивая Ай Вэйвэем.

На открытие Максакова пришла в компании известного ведущего и арт-критика Константина Дорошенко. Светские обозреватели были впечатлены: по их мнению, Мария выглядела великолепно, короткая стрижка ей очень идет, в глазах пояивлся задорный блеск. Певице мероприятие тоже понравилось. «Изящная выставка и общество», - написала звезда в соцсетях.

Кстати, недавно представители прокуратуры Киева сообщили об аресте одного из подозреваемых в причастности к убийству Дениса Вороненкова . «Это только начало», – заметила Максакова в одной из социальных сетей.