Тарифы на коммунальные услуги в Киеве выросли в два раза

В Киеве в два раза увеличилась стоимость коммунальных услуг с 3 до 6,43 гривны за 1 квадратный метр. Об этом сообщается на сайте Киевгорадминистрации.

Новые тарифы киевская городская государственная администрация ввела для 8327 домов. При этом в украинской столице около 11 тыс. многоквартирных жилых домов.

В документе указано, что данное решение было принято в связи с обращениями организаций, которые выполняют работы по содержанию домов и придомовых территорий.

Отмечается, что сохраняются стимулирующие тарифы с 10% скидкой на плату за услуги, если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее сообщалось, что в Киеве повысили тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для жителей города, которых обслуживает ПАО «Киевводоканал». Тариф повысился на 14,7% — до 15,79 грн/кубометр.