ЕС разочарован Украиной

Евросоюз выразил разочарование в связи с действиями Украины, которая не торопится менять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

"ЕС разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы представительства ЕС на Украине.

В представительстве напомнили, что украинские власти еще в сентябре 2016 года обещали направить в Верховную Раду пакет законопроектов, направленных на защиту интеллектуальной собственности, но так этого и не сделали.

Нынешняя ситуация на Украине, по мнению чиновников ЕС, наносит непоправимый ущерб законным интересам тысяч местных и международных правообладателей. Правда, при этом в представительстве отметили прогресс официального Киева в борьбе с интернет-пиратством.