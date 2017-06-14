"Прогресс МС-06" доставит экипажу МКС аджику, хрен и 20 упаковок колбасок

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-06", который отправится к МКС 14 июня, доставит космонавтам аджику, хрен и 20 упаковок колбасок, сообщил РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологический проблем (ИМБП) Александр Агуреев.

"На корабле "Прогресс МС-06" уложены свежие фрукты и овощи, в том числе яблоки, 15 килограмм, а также колбаски "Пиколини" — 10 упаковок со вкусом "Пармезан" и 10 упаковок со вкусом "Хамон", аджика и хрен столовый", — сказал Агуреев.

Корабль будет запущен на ракете "Союз-2.1" с космодрома "Байконур" в 12.20 мск. Отделение грузовика от третьей ступени ракеты-носителя планируется в 12.29 мск, после чего специалисты главной группы управления полетом российского сегмента МКС приступят к управлению аппаратом. После двух суток полета корабль должен пристыковаться к служебному модулю "Звезда" 16 июня в 14.42 мск.

Космический грузовик доставит на МКС около 2,5 тонны разных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду и сжатые газы. Помимо научного оборудования и комплектующих для системы жизнеобеспечения, в корабле находятся контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.