ВСУ начали наступление в ЛНР

Украинские военные начали наступление одновременно с северного и западного направления в районе населенного пункта Желобок в ЛНР.

Народная милиция Республики успешно отражает атаку ВСУ, которые наступают с применением бронетехники, сообщает Русская весна .

Напомним, что сегодня, 7 июня, в Минске должен пройти очередной раунд переговоров о деэскалации конфликта на востоке Украины.