Главные события у вас в почте
ВСУ начали наступление в ЛНР
Фото: Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Украинские военные начали наступление одновременно с северного и западного направления в районе населенного пункта Желобок в ЛНР.
Народная милиция Республики успешно отражает атаку ВСУ, которые наступают с применением бронетехники, сообщает Русская весна .
Напомним, что сегодня, 7 июня, в Минске должен пройти очередной раунд переговоров о деэскалации конфликта на востоке Украины.
Оставить комментарий