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ВСУ начали наступление в ЛНР

ВСУ начали наступление в ЛНР
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Украинские военные начали наступление одновременно с северного и западного направления в районе населенного пункта Желобок в ЛНР.
Народная милиция Республики успешно отражает атаку ВСУ, которые наступают с применением бронетехники, сообщает Русская весна .
Напомним, что сегодня, 7 июня, в Минске должен пройти очередной раунд переговоров о деэскалации конфликта на востоке Украины.
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