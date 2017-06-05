Киев предложил Германии и Франции «искупить грех» перед Украиной

Зампред Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что считает катастрофической ошибкой Германии и Франции отказ в предоставлении Киеву права на членство в НАТО , и предложила этим странам «искупить эту вину и грех» перед украинцами. «Я считаю катастрофической ошибкой Германии и Франции будут непредоставление Украине и Грузии ПДЧ (плана действий по членству в НАТО) в 2008 году», - написала она в своем Facebook.

Она отметила, что Украины и Грузия должны стать 30 и 31 членами НАТО.

«Должно искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО. Приложить сверхусилия. Не бояться раздразнить Москву», - добавила Геращенко.

В пятницу спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинские власти должны законодательно закрепить определение членства страны в НАТО в качестве приоритета внешней политики. Глава МИД Украины Павел Климкин также недавно заявлял, что страна должна быть включена в восточный фланг НАТО.

Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в конце 2014 года, однако на Западе неоднократно высказывались против принятия Украины в НАТО.