Еврокомиссия признала высокий уровень коррупции на Украине

Еврокомиссия отмечает, что на Украине до сих пор остаётся высокий уровень коррупции. Об этом заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем , выступая в Европарламенте

«Да, коррупция по-прежнему высока, да, необходимо продолжать реформы, но работа идёт, мы их (Украину) поддерживаем и работаем с ними. Многие из вас говорят, что мы должны поддерживать Украину, это сосед, это друг, это союзник, у которого очень сложная ситуация», — цитирует РИА Новости Мальмстрем.

При этом она отметила, что Украина многое сделала в последнее время на пути реформ.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал три сферы, где больше всего развита коррупция в стране.

В апреле Украина заняла первое место в рейтинге коррупции в бизнесе.