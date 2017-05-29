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Киеву могут выдать экс-министра ДНР
На Украину могут депортировать экс-главу министерства образования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Татьяну Мармазову. Об этом сообщил главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин в своем аккаунте в Facebook.
«Татьяну Мармазову, которую называют мамой донецкого федерализма, задержали в Туле по обвинению в нарушении миграционного законодательства и будут обсуждать депортацию в Киев, то есть туда, где ее ждет арест СБУ (Службы безопасности Украины — прим. Рамблер) и уголовные дела за сепаратизм», — написал Лейбин.
Мармазова находилась в России с разрешением на временное проживание. Женщина обратилась с заявлением в апелляционную инстанцию Тульского городского суда. Кроме того, российский парламентарий Сергей Шаргунов направил в соответствующие органы власти депутатский запрос. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался после того, как весной 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В результате боев, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 9,5 тысяч человек.
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