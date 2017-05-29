Во Львове констатировали провал весеннего призыва в ВСУ

о словам военкома, провал набора в ВСУ произошел из-за того, что местные власти не исполнили постановления Во Львове не удалось призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) запланированное количество граждан. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил областной военный комиссар Александр Тищенко , передает телеканал ZIK.о словам военкома, провал набора в ВСУ произошел из-за того, что местные власти не исполнили постановления кабмина Украины о том, что учет призывников, вручение им повесток и их поиски теперь осуществляют работодатели и органы самоуправления. Тищенко подчеркнул, что в самой Львовской области было призвано запланированное количество граждан. «Приходилось кое-кого из дома забирать, но область выполнила призыв», — отметил он.

В декабре 2016-го правительство Украины возложило обязанность по учету призывников и военнообязанных на работодателей и местные органы власти.

В июне 2016-го губернатор Волынской области Владимир Гунчик констатировал, что жители региона массовое уклоняются от службы в армии.