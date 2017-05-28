Украинцы массово едут в Польшу в поисках работы

Число граждан Украины, получивших «зезволения» (разрешения на работу в Польше), выросло в 6 раз по сравнению с 2013 годом. Такие данные приводит газета Financial Times со ссылкой на польское министерство труда.

В прошлом году временное разрешение на работу в Посполитой получили около 1,5 млн украинцев.

Украинские гастарбайтеры зарабатывают в Польше примерно в 5 раз больше чем на родине. При этом сами поляки также стремятся занять рабочие места в западных странах, где зарплаты не сравнимы с польскими.

По данным консалтинговых компаний, около 40% компаний в Польше планируют начать нанимать на работу украинцев в качестве дешевой рабочей силы