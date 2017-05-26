На Украине испытали новую ракету

«Из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где произошли удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства. Очень сильные впечатления», — заявил Цеголко.

Цеголко отказался сказать, о какой именно ракете идет речь. На испытаниях, помимо Порошенко , присутствовали министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов . В ведомстве отметили, что испытанная ракета может поражать цели различного класса. Все детали ракеты произведены на Украине, включая двигатель и систему управления. В апреле Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Ольха». Учебные стрельбы проводило Киевское конструкторское бюро «Луч».