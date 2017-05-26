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На Украине испытали новую ракету
Фото: Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины провели испытания новой управляемой боевой ракеты. С таким заявлением выступил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. Его слова передает РИА Новости.
«Из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где произошли удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства. Очень сильные впечатления», — заявил Цеголко.
Цеголко отказался сказать, о какой именно ракете идет речь. На испытаниях, помимо Порошенко, присутствовали министр обороны Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. В ведомстве отметили, что испытанная ракета может поражать цели различного класса. Все детали ракеты произведены на Украине, включая двигатель и систему управления. В апреле Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Ольха». Учебные стрельбы проводило Киевское конструкторское бюро «Луч».
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