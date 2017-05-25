ВСУ экстренно перебрасывают в Мариуполь бронетехнику

Вооруженные силы Украины отправили в сторону Мариуполя военную технику, сообщил на своей странице в Facebook экс-депутат Верховной рады , президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко

Утром, в 8.10 по местному времени мне поступила информация из Николаева о том, что с военного полигона была отправлена военная техника. Сегодня этот состав был замечен в 10.41 на Херсонском железнодорожном вокзале. Человек, который мне прислал это видео, утверждает, что эта военная техника и солдаты Вооруженных сил Украины направляются в сектор М (Мариуполь) , - написал Журавко.

По его данным, на состав погружены девять танков, двенадцать пушек, тринадцать БТРов, а также патроны и снаряды.