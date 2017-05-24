Луганским фанатам грозит 20 лет тюрьмы за госизмену

Фанаты луганского футбольного клуба Заря , задержанные в самопровозглашенной ЛНР в 2016 году по обвинению в шпионаже и государственной измене, полностью признали свою вину, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МГБ Луганской народной республики.

В ноябре прошлого года Министерство госбезопасности ЛНР заявило, что в Луганске выявили фанатскую группировку Зари под названием Ультрас Чорно-бiлi , которая является подпольным подразделением украинского национального батальона Азов (организация запрещена в Российской Федерации).

Задержали лидеров фанатов Владислава Овчаренко Артема Ахмерова . Против них возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемые по политическим мотивам, в ущерб безопасности Луганской народной республики, Овчаренко и Ахмеров выполняли задания иностранной разведки .

Так, известно, что они передавали сотруднику ГУ разведки Минобороны Украины сведения военного характера, касающиеся дислокации режимных объектов Народной милиции ЛНР и составляющие государственную тайну.

Сообщается, что подозреваемые полностью признали свою вину.