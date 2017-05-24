Порошенко о «безвизе»: не дай Бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит

Президент Украины Пётр Порошенко предложил министрам присутствовать на пропускных пунктах в первый день безвизового режима с Евросоюзом . Об этом он заявил в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу «безвиза».

«Моя позиция является жёсткой, я и мои представители, я обращусь к правительству, пусть министры в этот день выйдут, посмотрят, какая ситуация будет на пунктах пропуска», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Порошенко также посоветовал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину пригласить своих коллег из соседних государств, чтобы «создать атмосферу партнёрства и праздника».

«И не дай Бог мне и украинскому народу кто-то этот праздник испортит», — добавил он.

Ранее стало известно, что украинцы смогут въезжать без виз на территорию ЕС с 11 июня.