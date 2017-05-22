СМИ опубликовали копии приказов СБУ о ликвидации улик гибели «Боинга» в Донбассе

Издание «Совершенно секретно» в понедельник, 22 мая, опубликовало копии секретных документов Службы безопасности Украины (СБУ) об уничтожении улик и очевидцев гибели малазийского «Боинга» в июле 2014 года под Донецком.

Журналисты не называют имени человека, от которого они получили копии приказов СБУ. В документе, озаглавленном «План основных организационных, контрразведывательных и оперативно-розыскных мероприятий Департамента контрразведки СБУ» и датированным 20 июля 2014-го, сообщается о некоем свидетеле крушения воздушного судна. «[Он] располагает доказательствами нарушения законодательства со стороны украинской армии и авиации, а именно расстрела гражданского воздушного судна в небе 17 июля 2014 года», — говорится в копии приказа.

В шифрограмме от 24 июля того же года в управление СБУ в Луганской области сообщается, что некоторые из свидетелей крушения самолета задержаны, при этом один из военнослужащих на месте событий произвел видеозапись этих событий. Как сообщает источник «Совершенно секретно», позднее этот военнослужащий был застрелен снайпером вне зоны боевых действий в Донбассе. В приказе первого заместителя главы СБУ Василия Грицака от 24 июля 2014-го сотрудникам спецслужбы предписывается «получить данные о наличии возможных свидетелей из числа жителей района, военных и других», а также «использовать эффективные профилактические меры».

В приказе начальнику контрразведки СБУ говорится о необходимости уничтожения «любых материалов, которые указывают на нарушение законодательства со стороны представителей вооруженных сил Украины». «В рамках проведения специальной операции, уничтожить любые материалы, которые указывают на присутствие боевых самолетов и выполнение боевых задач в указанном районе 17 июля 2014 года», — такое указание содержится в документе.

В опубликованном в сентябре 2016-го отчете Совместной следственной группы (ССГ) утверждалось, что пуск ракеты по малазийскому «Боингу» был произведен с позиции в шести километрах к югу от села Снежное (расположено примерно в 10 километрах от Тореза). В том же месяце специалисты российского концерна ПВО «Алмаз-Антей» оспорили ряд выводов ССГ. В частности, повреждения упавшего самолета, указанные в отчете ССГ, не соответствуют реальным. Кроме того, по данным российских экспертов, пуск мог быть совершен из города Торез Донецкой области Украины (подконтрольная Киеву территория).

Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.