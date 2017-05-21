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Украина ввела продовольственную блокаду Приднестровья
Киев начал экономическую блокаду Приднестровья, заблокировав транзит продовольственных грузов через свою территорию.
О решении Киева было объявлено на экстренном заседании Совета безопасности Приднестровья, сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья» .
С 20 мая транзит грузов в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться только по согласованию с Кишиневом. Ранее выданные разрешения на транзит через украинскую территорию считаются недействительными.
«С учетом нашей зависимости от внешних производителей продовольствия проблема очень серьезная», — заявил министр сельского хозяйства Приднестровья Ефимий Коваль.
По его словам, инициатором блокады выступило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ.
По мнению СБУ, решение устроить блокаду Приднестровью поможет «локализации угроз национальной безопасности».
Эксперты говорят, что пострадают не только приднестровские, но и украинские бизнесмены, которые торгуют с республикой.
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