Украина ввела продовольственную блокаду Приднестровья

Киев начал экономическую блокаду Приднестровья, заблокировав транзит продовольственных грузов через свою территорию.

О решении Киева было объявлено на экстренном заседании Совета безопасности Приднестровья, сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья»

С 20 мая транзит грузов в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться только по согласованию с Кишиневом. Ранее выданные разрешения на транзит через украинскую территорию считаются недействительными.

«С учетом нашей зависимости от внешних производителей продовольствия проблема очень серьезная», — заявил министр сельского хозяйства Приднестровья Ефимий Коваль.

По его словам, инициатором блокады выступило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБУ

По мнению СБУ, решение устроить блокаду Приднестровью поможет «локализации угроз национальной безопасности».

Эксперты говорят, что пострадают не только приднестровские, но и украинские бизнесмены, которые торгуют с республикой.