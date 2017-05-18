Шведский снайпер рассказал, как убивал ополченцев в Донбассе

Шведский неонацист, бывший член Ку-Клукс-Клана и снайпер Микаэль Шилльт рассказал о боевых действиях на Юго-Востоке Украины, в которых он принимал участие до августа 2015 года. Норвежское издание Det hvite raseriet, текст публикации которого приводит «ИноСМИ», отмечает, что Шилльт стал известной личностью в Киеве: за его публикациями в соцсетях следят тысячи человек, у него брали интервью Newsweek и Би-би-си.

«Я знаю, что могу убить человека без всяких угрызений совести. Но именно эта уверенность страшно пугает меня. Каждый день. Все время с августа 2015 года, когда я был на фронте в последний раз, мне страшно. Мне страшно, что я могу попасть в ситуацию, когда потеряю контроль над собой и совершенно автоматически убью человека», – рассказал он изданию.

Шилльт работал на стройке, а в феврале 2014 года отправился на Украину, где стал иностранным легионером в батальоне «Азов». Он рассказал, что был там вместе с семью шведами и одним норвежцем.

«Я увидел через оптический прицел русского солдата и выстрелил. «Боже мой! – подумал я. – О, черт!» Расстояние было таким большим, что я не мог слышать его крик, но я видел через оптический прицел, что ему было ужасно больно. Думаю, что у него был болевой шок. Это вызвало сильнейший стресс у моего помощника. В конце концов, это ведь он давал мне сведения о расстоянии и силе ветра», – рассказал Шилльт.

«Он крикнул мне изо всех сил: «Три деления выше!» Тогда я снова поднял винтовку и подумал: «Нам нужно закончить все это правильно». Но я попал ему в бедро», – добавил он.

Свое решение отправиться на Украину Шилльт объяснил желанием воевать на фронте «вместе со своими идеологическими братьями». «Если русские захватят Украину, они после этого захватят и Финляндию. А оттуда рукой подать до Стокгольма», – сказал он.

«Помню, что я застрелил одного человека, когда он мочился», – добавил Шилльт.

На вопрос о том, сколько человек он убил, Шилльт ответил: «Expressen написала: 20 человек. Я не оспаривал эту цифру».

«Я вернулся домой с войны девять месяцев назад, но каждый день мне хочется сказать жене: «Пошла к черту. Я уезжаю, – признался он. – Если кто-нибудь из «настоящих» позвонит сегодня и скажет: «Мы уезжаем в Москву воевать…» Тогда не имеет значения, что скажет жена или ребенок, которого мы ждем. Я люблю ее. Но – всего хорошего!».

О том, что в Донбассе на стороне украинских силовиков воюют иностранные наемники, сообщалось неоднократно. Так, в октябре прошлого года разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) зафиксировала до 80 наемников из Италии и Франции на аэродроме Краматорска, подконтрольного украинским силовикам. В боевых действиях также замечали граждан Грузии и Польши.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.