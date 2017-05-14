Порошенко: Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна отошла от Советской и Российской империй.

Об этом он сказал на церемонии открытия Дня Европы на Украине, трансляцию которой ведёт телеканал «112 Украина».

«Украина изменилась и навсегда отошла от Советской и Российской империй», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что Европейский союз стал воплощением ценностей демократии для Украины.

«Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы», — заявил украинский президент.

Ранее Евросоюз принял решение о выплате Киеву первого транша в размере €10 млн на поддержку реформы госуправления.