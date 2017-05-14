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Порошенко: Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна отошла от Советской и Российской империй.
Об этом он сказал на церемонии открытия Дня Европы на Украине, трансляцию которой ведёт телеканал «112 Украина».
«Украина изменилась и навсегда отошла от Советской и Российской империй», — сказал Порошенко.
Он также отметил, что Европейский союз стал воплощением ценностей демократии для Украины.
«Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей демократии и свободы», — заявил украинский президент.
Ранее Евросоюз принял решение о выплате Киеву первого транша в размере €10 млн на поддержку реформы госуправления.
11 мая Совет Евросоюза утвердил безвизовый режим для Украины. Соглашение о предоставлении безвизового режима будет подписано 17 мая в Страсбурге.
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